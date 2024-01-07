Google Chrome начал блокировать файлы cookie для отслеживания данных

Компания Google начала тестировать изменения в способах, с помощью которых компании могут отслеживать пользователей в Интернете.

Новая функция в браузере Chrome отключает сторонние файлы cookie – небольшие файлы, сохраняемые на вашем устройстве для сбора аналитических данных, персонализации рекламы и мониторинга просмотра веб-страниц.

В рамках этой программы Google начинает тестирование своей системы Tracking Protection, которая призвана препятствовать межсайтовому отслеживанию пользователей путем автоматического ограничения доступа веб-сайтов к файлам cookie третьих лиц. Эта программа является частью более масштабной инициативы Google Privacy Sandbox, направленной на разработку технологий, позволяющих сбалансировать безопасность и конфиденциальность пользователей с требованиями бизнеса издателей и рекламодателей в открытом Интернете.

Среди программ Google Privacy Sandbox – целый ряд новых API, в том числе API Topics – альтернатива сторонним файлам cookie, которая присваивает отдельным пользователям небольшое количество конкретных интересов или тем, таких как “Фитнес” или “Путешествия и транспорт”, что позволяет рекламодателям направлять сообщения на основе этих категорий, а не более подробных поведенческих данных. Topics обеспечивает большую защиту конфиденциальности по сравнению со своим предшественником – Federated Learning of Cohorts (FLoC) от Google – за счет ограничения “отпечатков пальцев”. С помощью Topics пользователи могут быть отнесены только к ограниченному числу категорий, что не позволяет выделить отдельных пользователей, связанных с определенной темой.

Первоначально она будет доступна 1% пользователей по всему миру – около 30 миллионов человек. Google описывает изменения как тестовые, и планирует полностью отказаться от cookies в конце этого года. Однако некоторые рекламодатели утверждают, что в результате этого они пострадают.

Google Chrome – самый популярный в мире интернет-браузер. Такие конкуренты, как Safari от Apple и Mozilla Firefox, на долю которых приходится гораздо меньше интернет-трафика, уже включают опции блокировки сторонних файлов cookie.

По словам Google, случайно выбранным пользователям будет задан вопрос, хотят ли они “просматривать веб-страницы с большей конфиденциальностью”.

Энтони Чавес, вице-президент Google, сказал в своем блоге: “Мы ответственно подходим к отказу от сторонних файлов cookie в Chrome. Если сайт не работает без сторонних файлов cookie и Chrome замечает ваши проблемы… мы предложим вам временно включить сторонние файлы cookie для этого сайта”.

Google утверждает, что работает над тем, чтобы сделать интернет более приватным. Но с точки зрения многих веб-сайтов, файлы cookie являются жизненно важной частью продажи рекламы, от которой они зависят.

Для некоторых эта реклама может показаться навязчивой. Многие люди сталкивались с ситуацией, когда они посещают какой-либо сайт или совершают покупку, а затем на всех сайтах, которые они посещают, появляется соответствующая реклама.

Файлы cookie могут использоваться для записи различных данных о пользователях, включая:

что вы делаете на сайте

в какой точке мира вы находитесь

какое устройство вы используете

куда вы переходите в Интернете после этого.

“Решение Google, Chrome Privacy Sandbox, которое работает только в браузере Chrome, скорее всего, не принесет пользы никому, кроме Google”, – говорит Фил Даффилд, вице-президент британской компании The Trade Desk, которая управляет платформой для компаний, покупающих рекламу в Интернете. “Защита конфиденциальности потребителей в Интернете не должна означать, что издателям будет сложнее получать доход”. Он добавил, что “рекламная индустрия находится на коллективной миссии по созданию чего-то лучшего”.

В то время как маркетологи и рекламодатели, которые на протяжении многих лет полагались на сторонние файлы cookie, чтобы получить ценную информацию о своей аудитории и соответствующим образом направить свои сообщения, ранее были в растерянности, как справиться с этой проблемой, новые данные показывают, что большинство из них уже готовы к изменениям: более 88 % американских маркетологов чувствуют себя готовыми к первой волне отказа от cookie, начинающейся сегодня, согласно исследованию, опубликованному рекламной сетью PrimeAudience.

Исследование также показало, что 56 % американских маркетологов тестируют альтернативные решения, чтобы подготовиться к будущему без файлов cookie. Такие подходы могут включать в себя целый ряд стратегий, в том числе расширенную стратегию использования данных от первых лиц, контекстный таргетинг и сохраняющие конфиденциальность универсальные ID-решения, такие как разрабатываемые The Trade Desk, Liveramp и другими.

По словам Матеуша Йедрочи, вице-президента компании по брендинговым решениям, Adlook, (поставщик услуг, не требующих cookie), рассматривает первый этап отказа Google от cookie как приглашение “оценить жизнеспособность среды, не требующей cookie”. “Этот этап позволяет нам провести важные тесты и начать заново определять наши контрольные показатели и метрики доставки для брендинговых кампаний в мире без сторонних cookie”, – говорит он. Adlook тесно сотрудничает с клиентами, используя специально разработанные переходные рамки, чтобы помочь им отучиться от сторонних файлов cookie”.