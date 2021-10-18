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Узнаем cкрытую информацию о пользователе VK

Photo of Админ Админ Send an email 18.10.2021
0 1 550 Время чтения: 1 минута
Узнаем cкрытую информацию о пользователе VK

1. Открываем в браузере ссылку https://vk.com/foaf.php?id= и после id= пишем цифры из id пользователя
Узнать id по никнейму можно здесь (https://regvk.com/id/), пример:
https://vk.com/foaf.php?id=46006000

2. Далее смотрим исходный код страницы:
Firefox > Правой кнопкой мыши + Исходный код страницы

3. Изучаем исходный код – там можно найти много полезной информации:
ya:firstName — имя пользователя;
ya:secondName — фамилия пользователя;
foaf:name — отображаемое ФИО;
foaf:Image rdf:about=”https://…. — ссылка на фотографию в профиле (вставлять всю строку в кавычках);
ya:created — дата создания профиля;
ya:modified — дата изменения ФИО в профиле (например, в случае развода/замужества);
foaf:externalProfile — ссылка на профили в других соцсетях (в том числе те, которые были указаны ранее, но ныне скрыты);
ya:bio — информация “о себе”, которая не отображается на странице (часто находится у профилей, зарегистрированных 10 и более лет назад);
ya:lastLoggedIn — дата последнего захода с точностью до секунды.

⚠️ Вся информация предоставлена исключительно с целью ознакомления. Мы не несём ответственности за ваши действия

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Photo of Админ Админ Send an email 18.10.2021
0 1 550 Время чтения: 1 минута
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Админ

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