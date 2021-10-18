Узнаем cкрытую информацию о пользователе VK

1. Открываем в браузере ссылку https://vk.com/foaf.php?id= и после id= пишем цифры из id пользователя

Узнать id по никнейму можно здесь (https://regvk.com/id/), пример:

https://vk.com/foaf.php?id=46006000

2. Далее смотрим исходный код страницы:

Firefox > Правой кнопкой мыши + Исходный код страницы

3. Изучаем исходный код – там можно найти много полезной информации:

ya:firstName — имя пользователя;

ya:secondName — фамилия пользователя;

foaf:name — отображаемое ФИО;

foaf:Image rdf:about=”https://…. — ссылка на фотографию в профиле (вставлять всю строку в кавычках);

ya:created — дата создания профиля;

ya:modified — дата изменения ФИО в профиле (например, в случае развода/замужества);

foaf:externalProfile — ссылка на профили в других соцсетях (в том числе те, которые были указаны ранее, но ныне скрыты);

ya:bio — информация “о себе”, которая не отображается на странице (часто находится у профилей, зарегистрированных 10 и более лет назад);

ya:lastLoggedIn — дата последнего захода с точностью до секунды.

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