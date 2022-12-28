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TikTok подтвердил, что шпионил за журналистами Forbes и Financial Times

Photo of Админ Админ Send an email 5 часов тому назад
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Платформа TikTok и ее материнская компания Bytedance подтвердили, что, исправляя уязвимости, члены группы внутреннего аудита Bytedance отслеживали физическое местонахождение журналистов по их IP-адресам.

Идея заключалась в том, чтобы проверить близость журналистов через их учетные записи TikTok к сотрудникам Bytedance, которые могли передавать им информацию.

Преследовались журналисты Financial Times, Forbes и несколько приближенных к ним людей. Оба издания опубликовали статьи с критикой TikTok на основе просочившейся информации — от увольнения руководителя за то, что он «не верил» в декретный отпуск, до связей TikTok с Китаем и Коммунистической партией Китая (КПК).

«Неправомерные действия некоторых лиц, которые больше не работают в ByteDance, были вопиющим злоупотреблением своими полномочиями для получения доступа к пользовательским данным. Это неправомерное поведение неприемлемо и не соответствует нашим усилиям по улучшению доверия наших пользователей», – подтвердила представитель TikTok Хилари МакКуэйд в интервью  Forbes.

За свои действия были уволены 5 человек – главный внутренний аудитор Крис Лепитак, начальник отдела, исполнительный директор из Китая Сун Йе и 2 других сотрудника.

Ранее американские законодатели внесли в обе палаты Конгресса законопроект, предусматривающий запрет на использование социальной сети TikTok в США. Главная причина запрета – соцсеть может использоваться Китаем для слежки за американцами.

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Photo of Админ Админ Send an email 5 часов тому назад
0 10 Время чтения: 1 минута
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Админ

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