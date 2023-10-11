В России хотят ввести самозапрет на выдачу кредитов

В России Госдума рассматривает законопроект о самозапрете на выдачу потребительских кредитов. Если его примут, любой гражданин сможет оформить с банками и микрофинансовыми организациями документ, запрещающий выдавать ему кредиты.

Запрет можно будет установить только на кредиты, обязательства по которым не обеспечены ипотекой или залогом транспортного средства.

Установить или снять запрет можно будет бесплатно через портал госуслуг, после этого информацию внесут в кредитную историю.

Если, несмотря на запрет, кредит или заем человеку все же выдадут, кредитор не сможет требовать от него выплат.

Центробанк России, инициировавший это нововведение, считает, что такой механизм позволит снизить риск использования злоумышленниками утечек личных данных.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 июля 2024 года.