Telegram передал данные пользователей ‑ «преступников» правоохранительным органам США

Профильные СМИ выяснили, что администрация мессенджера Telegram в конце прошлого года и начале этого года передала данные 2253 пользователей‑«преступников» (IP‑адреса и номера телефонов) по запросу правоохранительных органов США.

Telegram официально раскрыл, что на конец 2024 года платформа выполнила 900 запросов правительства США, предоставив правоохранительным органам информацию о номерах телефонов или IP-адресах 2253 пользователей мессенджера.

Это число резко возросло по сравнению с предыдущими годами, причём большинство запросов было обработано после изменения политики платформы в отношении обмена данными пользователей, о котором было объявлено в сентябре 2024 года.

Хотя Telegram давно является платформой, используемой для общения с друзьями и семьей, общения с единомышленниками и как способ обойти государственную цензуру, он также активно используется для киберпреступности. Злоумышленники обычно используют платформу для продажи незаконных услуг, проведения атак, продажи украденных данных или в качестве сервера управления и контроля для своего вредоносного ПО.

Согласно новой информации о выполненных запросах правоохранительных органов США из отчёта о прозрачности Telegram за период с 1/1/24 по 12/13/24, раньше Telegram делился IP-адресами и номерами телефонов пользователей только в случаях выявления фактов терроризма и выполнил только 14 запросов, затрагивающих 108 пользователей, до 30 сентября 2024 года.

После изменения своей политики конфиденциальности Telegram начал активно делиться данными пользователей с правоохранительными органами в других случаях преступлений, включая киберпреступность, продажу нелегальных товаров и онлайн-мошенничество.

«Если Telegram получит действительный запрос от соответствующих судебных органов, подтверждающий, что вы являетесь подозреваемым в деле, связанном с преступной деятельностью, которая нарушает Условия обслуживания Telegram, мы проведём юридический анализ запроса и можем раскрыть ваш IP-адрес и номер телефона соответствующим органам», — говорится в обновлённой политике конфиденциальности Telegram.

2 октября 2024 года основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что Telegram с 2018 года раскрывает IP‑адреса и номера телефонов преступников властям по запросу. Также Дуров пояснил, что мессенджер создан для защиты активистов и простых людей от коррумпированных правительств и корпораций.

«Мой предыдущий пост мог показаться объявлением о серьёзном изменении в работе Telegram. Но на самом деле мало что изменилось. С 2018 года Telegram может раскрывать IP‑адреса/номера телефонов преступников властям, согласно нашей Политике конфиденциальности в большинстве стран. Всякий раз, когда мы получали правильно оформленный юридический запрос по соответствующим линиям связи, мы проверяли его и раскрывали IP‑адреса/номера телефонов опасных преступников. Этот процесс существовал задолго до прошлой недели. Наш бот @ transparency демонстрирует именно это. Этот бот показывает количество обработанных запросов на данные пользователей. Например, в Бразилии мы раскрыли данные по 75 юридическим запросам в первом квартале (январь‑март) 2024 года, 63 во втором квартале и 65 в третьем квартале. В Индии, на нашем крупнейшем рынке, мы удовлетворили 2461 юридический запрос в первом квартале, 2151 во втором квартале и 2380 в третьем квартале. В Европе в третьем квартале наблюдался рост числа действительных юридических запросов. Этот рост был вызван тем, что больше органов ЕС начали использовать правильную линию связи для своих запросов, предписанную законом ЕС DSA. Информация об этой контактной точке была общедоступна для всех, кто просматривал веб‑сайт Telegram или искал в Google «Telegram EU address for law firms» с начала 2024 года. Чтобы уменьшить путаницу, на прошлой неделе мы оптимизировали и унифицировали нашу политику конфиденциальности в разных странах. Но наши основные принципы не изменились. Мы всегда стремились соблюдать соответствующие местные законы — если они не противоречат нашим ценностям свободы и конфиденциальности. Telegram был создан для защиты активистов и простых людей от коррумпированных правительств и корпораций — мы не позволяем преступникам злоупотреблять нашей платформой или уклоняться от правосудия», — сообщил Дуров.

23 сентября 2024 года основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что поиск в Telegram стал безопаснее, а IP‑адреса и номера телефонов пользователей‑нарушителей правил площадки могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы правоохранительных структур.