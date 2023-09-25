Мошенники придумали легенду с просроченными SIM-картами

Мошенники, похищающие средства со счетов граждан, придумали новую легенду, которая позволяет получить доступ в личные кабинеты абонентов мобильных операторов.

Человеку поступает звонок якобы от МТС или «Билайна» с предупреждением, что истек или заканчивается срок SIM-карты. Для продления просят указать код из сообщения. Затем аферисты делают переадресацию звонков и SMS на другой номер или виртуальный дубликат симки. Дальше они могут проникнуть в онлайн-банк жертвы, почту, мессенджеры, соцсети и даже на портал госуслуг.

Операторы и банки подтвердили наличие такой схемы и еще раз предупредили: никогда не следует сообщать коды и другую информацию звонящим.

Как известно, злоумышленники постоянно обновляют легенды в соответствии с медийной повесткой. Так в настоящее время в СМИ часто встречаются упоминания о готовящейся блокировке большого количества номеров из-за отсутствия обновления данных абонентов.

Роскомнадзор, например, сообщает о выявлении 9 млн SIM-карт с неактуальными персональными данными. Их должны отключить в ближайшее время, если владельцы не подтвердят информацию. Такие новостные посылы могли стать причиной новых легенд телефонных мошенников и веры людей в их достоверность. Опыт анализа действий злоумышленников показывает, что они в разговоре используют набор хоть и не связанных, но узнаваемых на слух из-за новостной повестки слов, что и путает людей.

Особая опасность такой легенды в том, что стиль общения телефонных мошенников несколько отличается от привычных звонков от «полиции», «службы безопасности банков» и т.д. о совершаемых преступлениях.

Как отмечают люди, которые к нам обращаются, при звонках от «сотовых операторов» отсутствует агрессия, давление. Напротив, проявляется элемент заботы и заинтересованности. Что объединяет стили общения – нужно всё сообщить прямо сейчас и быстро.

В Центробанке РФ подтвердили существование такой схемы.

— Цель мошенников – либо получить у человека код для входа в его личный кабинет мобильного оператора и установить переадресацию, либо убедить абонента подключить ее самостоятельно.