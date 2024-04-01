Активизировались новые схемы мошенничества в отношении абонентов сотовой связи

Злоумышленники пользуются доверием клиентов компаний сотовой связи и звонят через мессенджер (WhatsApp, Viber, иной мессенджер), представляются сотрудниками А1.

Под предлогом необходимости продления договора мошенники подталкивают установить или переустановить мобильное приложение «Мой А1» на ОС Android не из официального магазина приложения, а из специального установочного APK-файла, который присылают личным сообщением в мессенджер.

После установки (обновления) уже вредоносного приложения смартфон становится подконтрольным злоумышленнику, после чего у него появляется доступ к данным пользователя, которые хранятся на смартфоне (SMS, личной переписке в мессенджерах и соцсетях, информации о банковских картах и паролях и тд.). Таким образом, злоумышленник может устанавливать сторонние приложения, оформлять банковские и иные сервисы и услуги.

Как себя обезопасить:

1. Основной способ избежать этого – знать, что сотрудники компании никогда не звонят через мессенджеры;

2. Если во время разговора у вас появились какие-либо сомнения, постарайтесь корректно завершить звонок и перезвоните по официальному номеру компании;

3. Даже если разговор вам кажется реалистичным, не устанавливайте какие-либо приложения из недостоверных источников или присланные вам в виде APK-файла;

4. Всегда обращайте внимание на запрашиваемые приложением права доступа к функциям телефона. Все права должны быть минимальными и логически объяснимыми;

5. Если вас будут просить перезвонить на продиктованный номер, проигнорируйте это предложение;

6. Если у вас есть подозрения о совершенном мошенничестве либо злоумышленнику уже удалось воспользоваться вашими данным, вы можете отключить ваш смартфон от сети интернет и незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.

Как определить, что с вами говорит мошенник:

1. Форма взаимоотношений А1 с клиентами не предполагает «продление срока действия SIM-карты или договора»;

2. Звонок поступает через мессенджер, который не является официальным номером А1;

3. Собеседник убеждает вас в необходимости установить или переустановить любое мобильное приложение из присланного в мессенджер APK-файла;

На что могут быть способны мошенники:

1. Оформить профиль в мессенджере используя логотип любой компании либо предприятия;

2. Знать о вас персональные данные (ФИО, возраст, место жительства, пр.) по уже доступным в интернете базам данным;

3. Использовать в ходе видеозвонка декорации офисных помещений, фальшивые документы и удостоверения, имитировать звуки и чужие голоса.