IT-Security Conference пройдет в Минске 27-28 марта
IT-Security Conference – одно из центральных событий года в области информационной и кибербезопасности, собравшее в 2023 году 23 партнера и 692 участника (из них 340 человек принимали участие очно) – руководители и специалисты департаментов информационной безопасности и IT-департаментов, а также иных заинтересованных из Беларуси и стран ближнего зарубежья.
Содержание «IT-Security Conference – 2024» ориентировано на руководителей и специалистов департаментов и управлений:
– безопасности;
– информационных и цифровых технологий;
– развития и инновационных технологий;
– ответственных за работу с персональными данными;
– иных подразделений, чья деятельность связана с обеспечением информационной и кибербезопасности внутренних бизнес-процессов организации.
В 2024 г. планируется только очный формат конференции с аудиторией 500-600 участников. Участие для целевой аудитории БЕСПЛАТНОЕ (кроме поставщиков решений в области ИТ и ИБ: IT-компаний, вендоров, разработчиков, представителей компаний информационно-коммуникационных технологий)
Регистрация доступна до 25 марта на сайте конференции
Другие мероприятия можно посмотреть в календаре ИБ мероприятий в Беларуси на 2024 год