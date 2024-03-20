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IT-Security Conference пройдет в Минске 27-28 марта

Photo of Админ Админ Send an email 1 неделя тому назад
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IT-Security Conference пройдет в Минске 27-28 марта

IT-Security Conference – одно из центральных событий года в области информационной и кибербезопасности, собравшее в 2023 году 23 партнера и 692 участника (из них 340 человек принимали участие очно) – руководители и специалисты департаментов информационной безопасности и IT-департаментов, а также иных заинтересованных из Беларуси и стран ближнего зарубежья.

Содержание «IT-Security Conference – 2024» ориентировано на руководителей и специалистов департаментов и управлений:
– безопасности;
– информационных и цифровых технологий;
– развития и инновационных технологий;
– ответственных за работу с персональными данными;
– иных подразделений, чья деятельность связана с обеспечением информационной и кибербезопасности внутренних бизнес-процессов организации.

В 2024 г. планируется только очный формат конференции с аудиторией 500-600 участников. Участие для целевой аудитории БЕСПЛАТНОЕ (кроме поставщиков решений в области ИТ и ИБ: IT-компаний, вендоров, разработчиков, представителей компаний информационно-коммуникационных технологий)

Регистрация доступна до 25 марта на сайте конференции

Другие мероприятия можно посмотреть в календаре ИБ мероприятий в Беларуси на 2024 год

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Photo of Админ Админ Send an email 1 неделя тому назад
0 73 Время чтения: 1 минута
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