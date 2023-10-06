Google подменяет поисковые запросы, чтобы добраться до кошельков пользователей и рекламодателей

Показания одного из сотрудников Google во время слушания антимонопольного иска показали, что Google может изменять миллиарды запросов в день, чтобы генерировать результаты, которые побудят пользователей покупать больше вещей.

На слушании дела побывал корреспондент портала Wired и обратил внимание на слайд, продемонстрированный через проектор, где были отражены изменения в алгоритме поисковой выдачи «семантического соответствия».

«Когда вы вводите запрос, вы можете ожидать, что поисковая система включит в алгоритм синонимы, а также пары текстовых фраз при обработке естественного языка. Но этот пересмотр пошел еще дальше, фактически изменив запросы для получения более коммерческих результатов» – пишет Wired.

То есть Google, вероятно, изменяет запросы миллиарды раз в день в триллионах различных вариаций. Вот как это работает. Допустим, вы ищете «детская одежда». Google преобразует запрос без вашего ведома в поиск «детская одежда бренда NIKOLAI», делая закулисную замену вашего фактического запроса другим запросом, который просто приносит компании больше денег и будет генерировать результаты, которых человек вообще не искал. Отказаться от замены невозможно. Если пользователь не получает желаемых результатов, уточнение запроса ничем не поможет.

Такой алгоритм несет двойную наживу Google. Во-первых, результаты, сгенерированные по такому запросу, скорее всего, будут ориентированы на покупки, что инициирует соответствующее поведение пользователя. Во-вторых, измененный запрос фактически сгенерирует рекламные объявления по ключевым словам, размещаемые на странице результатов поисковой системы. А магазины-рекламодатели платят Google каждый раз, когда пользователь нажимаете на их объявление.

Таким образом, эта система, которую Wired сравнивает с мошенничеством, снижает качество поиска для пользователей и увеличивает расходы рекламодателей. Авторы издания полагают, что такие проделки могут сойти с рук Google, поскольку компания является монополистом, захватившим 90% рынка.