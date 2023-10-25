15 ноября в Минске пройдет пятый Форум по управлению интернетом Belarus IGF-2023

15 ноября в Минске состоится юбилейный пятый Форум по управлению интернетом Belarus IGF-2023. Мы приглашаем всех, кто интересуется будущим интернета, принять участие в формировании тем выступлений и дискуссий. На их основе будет разработана программа мероприятия.

Belarus IGF – это крупнейшая в стране открытая площадка для обсуждения ключевых аспектов развития интернета. Форум объединяет представителей государства, бизнеса, некоммерческих организаций, технического и академического сообщества, а также простых интернет-пользователей. Belarus IGF является одним из самых масштабных форумов в регионе и ежегодно собирает более 300 участников со всего мира – от стран СНГ до Канады и Австралии.

Поучаствовать в формировании региональной повестки развития интернета может любой желающий. На официальном сайте igf.by открыт сбор идей для будущих дискуссий. «На предыдущих форумах обсуждались вопросы защиты персональных данных, кибербезопасности, электронного правительства, интернета вещей и многие другие. Рекордное число участников собрали секции управления репутацией и цифровой грамотности, – отмечает генеральный директор hoster.by Сергей Повалишев. – В этом году мы также открыты для инициатив, чтобы вместе подготовить актуальную и интересную программу».

Форумы по управлению интернетом (Internet Governance Forum) проводятся с 2006 года в разных странах под эгидой ООН и традиционно привлекают внимание крупных международных организаций и технологических компаний. Организатором IGF в Беларуси традиционно выступает компания hoster.by – крупнейший регистратор доменов .BY и .БЕЛ, облачный хостинг-провайдер, эксперт в области информационной безопасности. Официальные партнеры форума – Министерство связи и информатизации Республики Беларусь, Министерство информации Республики Беларусь, OOO «Белорусские облачные технологии» (beCloud).

В секции форума «Защита персональных данных: опыт практиков» обсудят ключевые вопросы работы с личной информацией и типичные нарушения законодательства о персональных данных. Эксперт НЦЗПД и практикующие юристы поделятся опытом и разберут интересные кейсы из практики.

Пул спикеров и список тем для обсуждения – внушительные, а участие в форуме – бесплатное. Необходима предварительная регистрация.