Аналитика

Palantir сотрудничает с Microsoft, чтобы продавать искусственный интеллект правительству

Photo of Админ Админ Send an email 1 неделя тому назад
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Palantir сотрудничает с Microsoft, чтобы продавать искусственный интеллект правительству
Palantir сотрудничает с Microsoft, чтобы продавать искусственный интеллект правительству

Компания Palantir, известная своими услугами по интеллектуальному поиску людей и любых коммуникаций между ними, объявила о партнерстве с Microsoft. Вместе технологические компании намерены представлять услуги для секретных сетей в оборонных и разведывательных агентствах США.

«Это первый в своем роде интегрированный набор технологий, который позволит критически важным миссиям национальной безопасности задействовать лучшие в своем классе большие языковые модели Microsoft через Azure OpenAI Service в платформах искусственного интеллекта Palantir (AIP) в правительственных и секретных облачных средах Microsoft», — говорится в объявлении. (https://news.microsoft.com/2024/08/08/palantir-and-microsoft-partner-to-deliver-enhanced-analytics-and-ai-services-to-classified-networks-for-critical-national-security-operations/)

Palantir специализируется на анализе данных, собирая огромные объемы персональных данных, чтобы помочь правительствам и компаниям в наблюдении. Из текста объявления не совсем ясно, какие услуги будут предлагать Palantir и Microsoft. Как пишет The Verge, пока можно лишь говорить о том, что облачные сервисы Azure от Microsoft будут интегрировать продукты Palantir. Ранее Azure включила Chat-GPT4 от OpenAI в «совершенно секретную» версию своего программного обеспечения.

Компания Palantir, которую The Verge называет «торговцем оружием ИИ 21-го века», получила изначальное финансирование от венчурного фонда ЦРУ. Клиентами этого фонда являются Иммиграционная и таможенная полиция (ICE), различные полицейские управления и частные компании, такие как фармацевтический гигант Sanofi.

По данным The Verge, компания Palantir также задействована в военных действиях против России на Украине. «Есть признаки того, что программное обеспечение может использоваться для выбора целей для бомбардировок», – пишет издание.

Несмотря на большой список клиентов, Palantir не публиковала свою первую годовую прибыль до 2023 года. Стоимость акций Palantir выросла более чем на 75% в 2024 году

Источник
TheVerge
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Photo of Админ Админ Send an email 1 неделя тому назад
0 53 Время чтения: 1 минута
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